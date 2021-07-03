Сеть магазинов «ВкусВилл» сообщила об угрозах после рекламы с ЛГБТ-парой

Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» сообщила об угрозах после публикации рекламы с участием ЛГБТ-пары. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на управляющего фабрикой контента сети Романа Полякова.

Поляков утверждает, что угрозы поступают не только представителям компании, но и самим героиням опубликованного материала. Сейчас этих угроз и резко негативных отзывов, по его словам, уже тысячи, поскольку в комментарии пришли пользователи, ранее не подписанные на соцсети марки.

«Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях», — объяснил управляющий.

Фотография девушек появилась в разделе на сайте торговой сети, посвященном историям о покупателях. На снимке изображена семья, состоящая из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать. На скриншотах, которые предоставили редакции «МБХ Медиа» героини рекламы, можно увидеть угрозы «порезать ее семью», девушек называют «фем собаками» и другими оскорбительными словами. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку и пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы».

Ранее хозяйка гостевого дома в Анапе устроила скандал из-за ненавистм к ЛГБТ-сообществам. Так, владелица отеля, которая нецензурно обругала гостей, рассказала, что зашла в комнату к постояльцам, чтобы сделать уборку, и обнаружила на кровати двух целующихся девушек. «Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — сказала она на камеру.