Женщина-трансгендер впервые победила на конкурсе красоты в США. 27-летняя модель Каталуна Энрикес из штата Невада получила корону 27 июня. Она обошла 21 соперницу и теперь будет представлять штат на уровне всей страны, сообщает NBC News.

Энрикес родилась на Филиппинах и переехала в США с родителями, когда ей было 10 лет. В 2016-ом она начала участвовать в конкурсах красоты. Однако конкурсная карьера не задалась после того, как судьи узнали о том, что она трансгендер.

«Меня попросили предоставить документы, которые, на мой взгляд, были личными, физически просили меня получить письмо от моего врача», — рассказала Энрикес. По слова модели, это был унизительный опыт.

С тех пор Энрикес победила в нескольких конкурсах красоты: Queen California, Queen USA 2016, Super Sireyna WWUSA, международный конкурс трансгендеров под названием Queen of the Universe. 27 июня она выиграла предварительный конкурс Miss Silver State USA, который гарантировал ей участие в конкурсе Miss USA.

«Miss Silver State была для меня прекрасным опытом, для меня, честно говоря, это был праздник женственности и разнообразия, а также это праздник того, чтобы быть самой собой», — сказала она.

Энрикес поблагодарила своих поклонников и команду, а также ЛГБТ-сообщество, членов которого она поздравила с Месяце гордости (Pride Month).

«Большое спасибо всем, кто меня поддерживал с самого начала. Мои поклонники всегда в моем сердце. Моя победа — это наша победа», — написала Энрикес в instagram.

Теперь в планах модели — принять участие в конкурсе «Мисс США», проведение которого запланировано на ноябрь.