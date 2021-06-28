К нудистскому пляжу в Москве прибило труп трансгендера

В Москве на нудистском пляже обнаружили тело мертвого трансгендера. Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы, пишет «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что погибший был одет в разорванные шорты и бюстгальтер. На нем были кольца и серьги. Кроме того, скончавшийся имел длинные волосы.

В ходе расследования выяснилось, что погибшего видели на пляже в пятницу с неустановленным лицом кавказской национальности, который его преследовал и пытался душить. В тот же день мужчина написал заявление в полицию о краже телефона.

Известно, что ориентацию он сменил в 20 лет. Мужчина вставил грудные импланты, но не стал прибегать к хирургической коррекции пола.

Ранее сообщалось, что 16 июня в городе Могоче Забайкальского края в гараже рядом с моргом местной больницы обнаружили труп и человеческие останки. Известно, что этот морг не работает с июня 2020 года.