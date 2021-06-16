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Останки людей нашли в заброшенном гараже возле морга российской больницы

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Фото: страница «Я живу [В] Забайкалье» во «ВКонтакте»

В городе Могоче Забайкальского края в гаражном помещении рядом с моргом больницы обнаружили труп и человеческие останки. Следственный комитет (СК) проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Видеозапись, сделанную в гараже недалеко от могочинского медучреждения, опубликовала местная жительница в соцсетях. На кадрах видно, что в помещении на полу лежит завернутое тело, а на заднем плане стоит гроб.

«Одно из тел находится в данном помещении с января», — говорится в сообщении следователей.

Сам морг, находящийся при больнице, не работает с июня прошлого года.

Ранее в селе Лушниковка Воронежской области на месте транзитного лагеря обнаружили массовое захоронение советских военнопленных.

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