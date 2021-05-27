Российские подростки нашли пакет с костями человека на берегу реки

В Саратовской области подростки нашли пакет с костями человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Гуляя по берегу реки Медведица, подростки обнаружили пакет в воде. Юноши обратились к прохожему за помощью и сообщили ему о своей находке, мужчина вызвал полицию. Прибывшие сотрудники Следственного комитета России и криминалисты установили, что в пакете находились человеческие останки, в частности, череп и кости.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются личность погибшего, обстоятельства и причина смерти.

25 мая сообщалось, что в Кемерово россиянин убил 21-летнюю подругу и смыл части ее тела в канализацию. Погибшая работала в областной администрации. Подозреваемый в убийстве ранее уже был судим. После допроса он сознался в содеянном.