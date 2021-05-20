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Россиянин задушил приятеля кочергой, расчленил и спрятал в подполе

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Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Житель Кемеровской области во время застолья задушил приятеля кочергой, после чего расчленил и закопал останки в своем доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жестокая расправа произошла в поселке Новосафоновский Прокопьевского района. С 15 апреля убитый числился пропавшим без вести, а спустя месяц части его тела были обнаружены под полом дома его знакомого. Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки, в ходе ссоры подозреваемый напал на гостя с кочергой, после чего расчленил, часть останков спрятал в подполе, другую в 500 метрах от дома.

Россиянин ранее был судим, он также состоит на учете в психиатрической лечебнице. В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство»).

Ранее в Башкирии местный житель усомнился в качестве спирта, решил проверить его подлинность и убил двух человек. По данным следствия, пьяный мужчина решил проверить крепость алкоголя, который получил на заработках в другом регионе. Для этого он налил спирт в крышку канистры и поджег. Огонь перекинулся на стоявшие рядом предметы, после чего охватил весь дом. Его 87-летняя мать и 61-летний брат умерли на месте.

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