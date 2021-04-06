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Россиянин пырнул ножом наступившего ему на ногу и получил срок

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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Россиянин пырнул ножом мужчину, который наступил ему на ногу в автобусе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Согласно официальному сообщению, житель Владивостока, который ехал в общественном транспорте, сначала начал высказывать претензии одному из пассажиров за то, что тот наступил ему на ногу, а затем, когда автобус приехал на конечную, вышел за ним и ударил ножом в живот. После этого преступник скрылся, пострадавшему оказали помощь прохожие.

Суд признал жителя Приморья виновным и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края убил родного брата и четыре дня прожил с его телом. По информации следствия, между 64-летним и 61-летним мужчинами возникла ссора на бытовой почве. Младший брат пожаловался на плохое ведение домашнего хозяйства. Старший брат в ходе ссоры взял нож и несколько раз пырнул младшего.

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