Женщина убила мужа и несколько раз пырнула себя ножом для имитации самообороны

В американском штате Алабама женщина убила мужа и несколько раз пырнула себя ножом в живот и в гениталии, чтобы сымитировать самооборону. Об этом сообщает WKRG со ссылкой на следствие.

66-летняя Линда Дойл призналась, что застрелила собственного 71-летнего мужа. Одна женщина утверждает, что ей пришлось это сделать из самообороны.

Следователи уверены, что ножевые ранения она нанесла себе сама, чтобы избежать наказания. При этом, по данным властей штата, незадолго до происшествия Дойл сообщала о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что жительницу Австралии обвинили в убийстве жениха с помощью большой дозы лекарств. Однако женщина предъявила в суде рецепт на виагру, который мужчине выписал врач, и обручальное кольцо. По ее словам, они с женихом любили друг друга и отели пожениться.