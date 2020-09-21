Невеста отравила жениха ради наследства и доказывала невиновность виагрой

Жительница Австралии, подозреваемая в убийстве жениха ради наследства, предъявила суду рецепт на виагру и обручальное кольцо, чтобы доказать свою невиновность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

62-летний Дэвид Лоуренс (David Lawrence) скончался в декабре 2015 года. При вскрытии в его организме нашли смертельную дозу морфия и нескольких лекарств, которые принимала его невеста, 56-летняя Уэнди-Сью Дент (Wendie-Sue Dent).

По версии прокурора, женщина сознательно отравила Лоуренса смесью своих лекарств. В случае смерти жениха она наследовала все его имущество, оценивавшееся в 300 тысяч австралийских долларов (16,5 миллиона рублей). Завещание, делавшее Дент единственной наследницей, было подписано за девять недель до гибели Лоуренса. Сторона обвинения не исключала, что оно было подделано.

Дент настаивает на своей невиновности и отрицает, что подделала завещание. Ее адвокат заявила, что Лоуренс и Дент были влюблены друг в друга и хотели пожениться. По ее словам, одним из доказательств этого был их совместный визит к врачу, который выписал Лоуренсу виагру.

Ожидается, что приговор будет вынесен в течение этой недели.

В марте сообщалось, что в американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки. После смерти в его организме нашли смертельную дозу дифенгидрамина — антигистаминного препарата для борьбы с аллергией.