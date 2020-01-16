Женщина убила мужа кусачками для ногтей

Жительница американского города Милвилл, штат Нью-Джерси, обвиняется в убийстве мужа кусачками для ногтей. Об этом сообщает сайт телеканала NBC New York.

Утром в воскресенье, 12 января, 30-летняя Кэтлин Айала (Kathleen Ayala) поссорилась со мужем Акселем Торресом (Axel Torres) в их доме на колесах на территории трейлер-парка. Ссора переросла в драку. Затем Торрес покинул трейлер, но жена последовала за ним и спровоцировала еще одну драку, в ходе которой несколько раз ранила мужа кусачками для ногтей. После этого американец потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у Торреса серьезные колотые раны ступней, рук, плечей и левой ноги. Мужчину доставили в больницу, однако в понедельник, 13 января, он скончался.

Айала призналась правоохранителям, что напала на мужа. Она заявила, что хотела только напугать его и не собиралась причинять ему физический вред. Американка ранила его металлической пилочкой от кусачек для ногтей.

Первоначально Айале предъявили обвинение в нападении, но во вторник, 14 января, дело было переквалифицировано в убийство в связи со смертью Торреса.

Ранее сообщалось, что в американском штате Арканзас 69-летнюю медсестру и учительницу воскресной школы приговорили к 16 годам тюремного заключения за убийство мужа из-за возобновления подписки на порноканал. Американец часто смотрел видео для взрослых в сарае, который он называл «мужской пещерой», а его жена считала, что «в сарае был дьявол» и воспринимала увлечение мужа как «личное оскорбление ее и ее Бога».

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