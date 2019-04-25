Убившая мужа за подписку на порноканал старушка сядет в тюрьму на 16 лет

В американском штате Арканзас 69-летнюю медсестру и учительницу воскресной школы Патрицию Хилл (Patricia Hill) приговорили к 16 годам тюремного заключения за убийство мужа. Как сообщает информационный портал NBC, она застрелила супруга за возобновление платной подписки на порноканал.

24 апреля сообщалось, что 65-летний Фрэнк Хилл (Frank Hill) был убит 28 июля 2018 года.

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Патриция и Фрэнк состояли в браке 17 лет. Все эти годы мужчина прятал эротические фото- и видеоматериалы от жены, но та каждый раз находила их и выбрасывала. Фрэнк часто смотрел видео для взрослых в сарае, который он называл «мужской пещерой». По словам адвоката Патриции Билла Джеймса (Bill James), старушка считала, что «в сарае был дьявол», а увлечение мужа порно воспринимала как «личное оскорбление ее и ее Бога».

В мае 2018 года уставшая от выходок мужа женщина подала на развод, но супруг уговорил простить его. Однако когда два месяца спустя Патриция увидела счет за спутниковое телевидение, то пришла в ярость. Женщина заметила, что Фрэнк возобновил отмененную ею подписку на порнографический телеканал.

Джеймс уверяет, что его подзащитная не собиралась убивать мужа и не помнит, как взяла пистолет. Она попала Фрэнку в ногу, а затем хотела сделать предупредительный выстрел, но пуля вошла мужчине в голову. Сразу после этого женщина вызвала полицию и призналась в содеянном.

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