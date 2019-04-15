Родители нашли у сына огромную коллекцию редкой порнографии и уничтожили ее

Житель американского штата Индиана обвинил родителей в порче дорогостоящей коллекции порнофильмов. Об этом сообщает информационный портал Fox 17.

Согласно данным суда, инцидент произошел в октябре 2016 года. Уточняется, что потерпевший пережил развод и на десять месяцев остановился в родительском доме в американском городе Гранд-Хейвен, штат Мичиган. В августе 2017 года мужчина вынужденно переехал в соседний штат из-за некой «ситуации в семье».

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Спустя три месяца родители прислали сыну его личные вещи. По словам американца, в посылке недоставало «огромной коллекции порнографии». Позже родные признались, что уничтожили всю видеотеку. «Мы насчитали 12 картонных коробок, набитых порнороликами, а также две коробки с так называемыми секс-игрушками, — написали они в электронном письме. — Мы сразу же принялись все уничтожать. Процесс оказался не таким уж быстрым».

Мужчина написал заявление в полицию, оценив стоимость утерянной коллекции в 28,9 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей). Однако прокуратура отказалась выдвигать обвинения против родителей. Теперь мужчина добивается повторного рассмотрения дела, привлекая к процессу следователей. Американец требует от семьи денежной компенсации в размере 86,8 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей).

В 2018 году американец рассказал, как поборол 14-летнюю зависимость от порно. В 17 лет у Дж.К. Эмэзи (J. K. Emezi) развилась порноиндуцированная эректильная дисфункция (PIED) — состояние, при котором человека возбуждает только порнография. Из-за этого Эмези никак не мог познакомиться с девушкой.

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