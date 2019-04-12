Посетителям больницы случайно включили порно

В китайском городе Чанъань, провинция Гуандун, посетителям больницы случайно показали на экране телевизора порнофильм. Видео произошедшего опубликовал местный информационный ресурс Btime.

В четверг, 11 апреля, в полицейский участок поступила жалоба на местную больницу. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как в стоматологическом отделении клиники по телевизору транслируется порноролик. Среди посетителей можно увидеть женщин и детей. На фоне слышно: «Я в больнице города Чанъань. Что они тут включают средь бела дня? Это уже перебор».

По законам страны, порнография строго запрещена и преследуется уголовно. Полицейские начали расследование. Они уже осмотрели соответствующую технику, однако пока не выявили правонарушителя.

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