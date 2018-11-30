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Американские заключенные потребовали вернуть порно

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В США заключенные будут добиваться отмены закона, который привел к закрытию тюремных порночитален. Об этом сообщает издание The Des Moines Register.

58 заключенных исправительного учреждения в городе Форт-Додж, штат Айова, подали судебный иск, в котором утверждается, что запрет нарушает их конституционное право на порнографию. Они винят в принятии закона «религиозных тиранов», которым «плевать» на Конституцию США и Декларацию независимости. Истцы потребовали, чтобы каждому из них выплатили компенсацию в размере 25 тысяч долларов (1,7 миллионов рублей).

Иск был подан в конце октября. Рассматривавший его судья постановил, что взнос за подачу должен уплатить каждый истец. Осужденные могут направить запрос об отмене взносов, но после этого им придется внести новую жалобу.

Читальные залы для порнографии появились в тюрьмах штата около 30 лет назад. В 2018 году законодатели Айовы запретили департаменту исправительных учреждений выделять средства на распространение среди заключенных коммерческих материалов, которые содержат информацию сексуального характера. Закон также не разрешает хранить в камерах фотографии обнаженных людей.

В декабре 2017 года сообщалось о том, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, задержали адвоката, которого застали без штанов во время встречи с заключенной в тюрьме. После разбирательства выяснилось, что он регулярно занимался с ней сексом перед камерой для порносериала «Девушки в тюрьме».

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