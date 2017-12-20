Адвоката поймали без штанов за съемкой порно с заключенной

В американском городе Клируотер (Флорида) задержали адвоката, который снимал в тюрьме порнофильм с заключенной. Об этом сообщает Fox 13 News.

В воскресенье, 17 декабря, адвоката Эндрю Спарк (Andrew Spark) поймали с поличным в комнате для свиданий тюрьмы округа Пинеллас. Его застали без штанов с 28-летней заключенной Антуанеттой Наполитано (Antoinette Napolitano). Шериф округа подчеркнул, что гениталии Спарка были полностью обнажены.

Юриста обвинили в обнажении половых органов, проносе контрабанды в место содержания под стражей и подстрекательстве к проституции. Он отказался разговаривать со следователями и потребовал адвоката.

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В офисе шерифа узнали о порнобизнесе Спарка в ноябре. Шона Бозелли (Shauna Boselli), содержащаяся в той же тюрьме, заявила, что адвокат предлагал ей деньги за оральный секс. По ее словам, он хвастался, что перед разговором успел встретиться с другой женщиной. Бозелли ответила ему отказом.

Следователи установили, что в тот день Спарк уединялся с Наполитано. После разбирательства выяснилось, что с июня адвокат занимался сексом с заключенной по меньшей мере шесть раз. Свои встречи Спарк снимал на камеру для порносерии «Девушки в тюрьме». В начале каждого видео адвокат просил девушку описать свои фантазии, после чего они переходили к сексу.

В полиции подозревают, что Наполитано — не единственная заключенная, с которой сотрудничал Спарк. Если это удастся доказать, ему предъявят дополнительные обвинения.

В 2013 году сообщалось, что в Свердловской области трех полицейских уволили и оштрафовали на суммы от 25 до 45 тысяч рублей за съемку и публикацию в интернете видеозаписей порнографического характера, в которых участвовали задержанные.

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