Раздевай и властвуй

«Лента.ру» завершает цикл статей об истории становления крупнейшей порноимперии планеты. Индустрия контента для взрослых — быстрорастущий и прибыльный сегмент, и в нем обосновался настоящий медиагигант — компания MindGeek, владеющая PornHub, Brazzers и еще сотней ресурсов для взрослых. Скупка порносайтов и постоянные запуски новых проектов привели создателей к проблемам с законом. Даже продажа порнохолдинга оказалась призрачной: за ним все еще стоит могущественная семья.

Семейный подряд

Создавая порноимперию, Тильман не стремился разгонять сотрудников каждого вновь приобретенного актива. Наоборот, почти каждое сообщение об очередной сделке сопровождалось сообщением: «Студия\сайт продолжит свою работу; команда проекта будет сохранена». Успех Тильмана заключался не в бурной скупке активов, а в грамотной оптимизации процессов и доходов внутри замкнутой экосистемы. Ему, как успешному программисту, повернутому на данных, это очень хорошо удавалось. Однако семейственность и природное дружелюбие сыграли с Тильманом злую шутку.

По данным NY Magazine, новый глава порнохолдинга Ферас Антун приходился зятем Стефану Маносу — тому самому парню из монреальского паба, который стоял у истоков Mansef. Эту информацию подтверждает некролог в местной Montreal Gazette, посвященный некоей Луизе Манос — это теща Фераса Антуна и мать его жены Николь Манос. Из некролога следует, что на похоронах присутствовали муж покойной Джордж Манос, их дети Николь и Стефан Манос и их супруги Ферас Антун и Мария Кампос.

Из Facebook и LinkedIn мы узнаем, что у Фераса есть брат — Марк Антун, и он довольно давно знает Стефана Маноса, с которым они вместе ведут одно из сообществ по недвижимости.

Стефан Манос Фото: @ValSoftCorp

Марк Антун к тому же занимает должность вице-президента MindGeek и возглавляет подразделение, которое отвечает за порноигры. В друзьях у Фераса оказывается жена Стефана Мария: оба аккаунта (первый и второй) находятся в друзьях у самого Стефана. У Марии в друзьях всплывает и брат Фераса Марк — и круг замыкается. Друг у друга в друзьях встречаются также дети пары Николь — Ферас и пары Стефан — Мария. Все эти связи дают понять, что бизнесмены наверняка общаются семьями.

Но это еще не все. Стефан Манос, продав в свое время долю в Mansef немцу Фабиану Тильману вместе с бизнес-партнером по Mansef Усамой Юсефом, основали в 2011 году новую компанию — Valsef Group. Усама, кстати, предпочел превратиться в Сэма.

Компания занимается примерно тем же: трафик, реклама, раскрутка, социальные сети, оптимизация и прочее, но теперь уровень секретности резко упал, видимо, из-за отсутствия прямой связи с порнографией. На классической странице «О нас» вписаны уже знакомые имена, зато теперь общественность узнала их лица: Усаму (Сэма) Юсефа — сооснователя и генерального директора, Стефана Маноса — сооснователя и заместителя генерального директора, отвечающего за слияния и поглощения, а также того самого «неназванного брата» Юсефа — Хассана, который в новом бизнесе возглавляет одно из подразделений компании.

Примечательно, что ни в одной из биографий троицы нет ни слова про Mansef и порно, зато в красках расписано, как они запустили свой первый бизнес в начале нулевых и быстро выросли до крупной компании с тремя сотнями сотрудников.

Прямой связи между старой и новой командами нет, зато косвенных множество. К примеру, внимание знатоков истории порноимперии привлекает некий Антонио Амормино. Если верить его профилю в LinkedIn, то с апреля 2010 года до декабря 2011 года он занимал должность менеджера в Manwin, а после дорос до главы отдела менеджеров продуктов MindGeek и занимал этот пост до июня 2017 года, когда внезапно перешел на работу в Valsoft на должность специалиста. При этом в Facebook у него в друзьях все те же Стефан, Александр и Николь Маносы, а также два брата Антуна и Усама Юсеф.

Гораздо сложнее оказалось со вторым совладельцем MindGeek — Давидом Марморстейном Тассилло. Он либо пренебрегает социальной онлайн-жизнью и не заводит профили на Facebook и LinkedIn, либо скрывается под псевдонимом. Все восемь страниц поисковой выдачи Google по запросам David Tasillo и David Marmorstein Tassillo — это перепечатки «Википедии» или обсуждения на имиджбордах и форумах вроде того, что «евреи захватили индустрию порно». На израильском портале Haarez публиковалась подборка «шесть евреев, которые изменили то, как мы говорим о сексе», но среди них Тассилло по какой-то причине не оказалось, зато в нее попал порнозвезда Джеймс Дин.

Но некто David Tassilo нашелся в Twitter. Его выдала подписка на аккаунт компании Momentum Ventures, которая тоже работает в Монреале. Чем эта компания может быть интересна? Тем, что ее нынешний владелец и генеральный директор — это Мэтт Кизер, — тот самый Кизер, который вместе с братьями Юсеф и Стефаном Маносом стоял у истоков Mansef. Теперь компания Кизера инвестирует и развивает стартапы.

Параллельно с аккаунтом Мэтта обнаруживается профиль его брата Филиппа, который несколько месяцев занимал должность Мэтта в Mansef.

Филипп, как и многие другие энтузиасты, участвовавшие в становлении порно, теперь самостоятельный бизнесмен, он открыл собственное дело: онлайн-сервис развлечений Playster с музыкой, книгами, фильмами и другими всевозможными развлечениями. К слову, на территории России проект по какой-то причине недоступен.

Единственная фотография Тассилло, которая находится в интернете, — это снимок на форуме GFY в ветке обсуждения «встречайте гиков, которые владеют MindGeek». Там же есть не самое удачное фото Фераса Антуна. В профиле Тассилло в Twitter почти нет информации, зато достаточно снимков дорогих спорткаров и сообщении из серии «хочу такую или такую»:

А эта машина, судя по всему, действительно принадлежит Тассилло:

На этом информация о втором лице крупнейшего порнохолдинга планеты заканчивается, если не считать пресс-релизных оговорок в новостях о судебных разбирательствах MindGeek с владельцами похожих по названию порносайтов или по итогам вручения какой-либо награды.

Однако среди друзей Антонио Амормино, который сменил MindGeek на Valsoft, есть некто Брайан Тассилло. Степень родства и его наличие вообще по отношению к Давиду Тассилло доподлинно неизвестны, зато профиль в LinkedIn выдает в нем сотрудника MindGeek. Судя по всему, Брайан прошел все круги становления порногиганта: он начал работать в феврале 2008 года видеоредактором (тогда Mansef), в Manwin он уже был веб-аналитиком, а в MindGeek — сначала менеджером по продуктам, а с апреля 2017 года — начальником целого продуктового отдела.

На «семейность» бизнеса намекают и многие участники форумов, которые следят за порноиндустрией. Есть мнение, что Юсеф и Манос никогда не выходили из этого бизнеса и владеют им до сих пор. Однако прямых фактов, которые бы свидетельствовали о причастности старых знакомых по пабу к порнобизнесу после продажи Mansef, нет.

Доминаторы

Новые владельцы несколько меняют линию Тильмана по скупке успешных порноактивов и расширению, они делают ставку на сотрудничество. В декабре 2014 года MindGeek договаривается с Really Useful Ltd. об управлении сайтами их сети, а именно: FakeTaxi.com, FakeAgent.com, PublicAgent.com, DaneJones.com, Lesbea.com, MassageRooms.com, Orgasms.xxx, Casting.xxx, BDSM.xxx, BDSM.xxx, Mature.xxx, PublicSex.xxx, Czech.xxx, Tubes.xxx, Teen.xxx, Mom.xxx и других.

В апреле 2015 года «дочка» MindGeek — Playboy Plus — договаривается с M7 Group о запуске Reality Kings TV на территории Европы. На тот момент M7 Group уже имела успешное партнерство с MindGeek — она запускала в европейской части Brazzers TV, а также несколько других взрослых каналов и сайтов.

В мае 2015 года MindGeek подписывает соглашение с компанией Pulse Distribution, которую основали топ-менеджеры Larry Flynt Publications Джим Кохлс и Марк Хэмилтон. Компания получила эксклюзивное право на дистрибуцию контента порностудий MindGeek, включая Brazzers и DigitalPlayground. Как отмечал портал XBIZ, это помогло Pulse Distribution значительно нарастить свою долю на рынке. Владельцы MindGeek комментариев по поводу этой сделки не предоставили.

А в октябре 2015 года MindGeek совершает, возможно, первую продажу своих сайтов. За неизвестную сумму неизвестный офшор с британских Виргинских островов Glorious Holdings Investment Ltd. покупает сразу три очень популярных порносайта: SpankWire, KeezMovies и ExtremeTube. Все они вошли в единую сеть, при этом на всех сайтах отображается сервис PornMD — порнопоисковик MindGeek. По данным XBIZ, MindGeek продолжает управлять этими сайтами. Новостей о том, что MindGeek что-то продает, не было ни на XBIZ, ни на AVN — главных изданиях о порноиндустрии в Северной Америке; на порносайтах просто сменился владелец. Наиболее логичным объяснением этой «сделки» остается переоформление трех сайтов на офшор, который также принадлежит MindGeek, однако официального подтверждения этому найти не удалось.

Публичной информации о Glorious Holdings Investment Ltd. в сети нет, Google выдает четыре страницы поисковой выдачи, однако все гиперссылки относятся к созвучным по названию компаниям.

Стоит отметить, что в феврале 2014 года издание Le Journal de Montreal отмечало, что у MindGeek имеются активы на Кюрасао — островном государственном образовании, известном регистрацией офшорных компаний. Однако подробности издание не приводило.

На этом крупные сделки закончились. В январе 2016 года MindGeek стала одним из главных спонсоров Adult Entertainment Expo — это главное событие в порноиндустрии, на которое съезжаются актеры, режиссеры, продюсеры, представители студий и порнокомпаний.

В феврале 2015 года Pornhub объявил о запуске интимного онлайн-казино — Pornhub Casino. «Наши пользователи знают пару способов, как хорошо провести время в интернете, поэтому когда нам предложили открыть онлайн-казино, мы всерьез рассмотрели эту возможность», — отмечал вице-президент Pornhub Кори Прайс. Онлайн-казино работает с помощью веб-камер, участники видят сексуальную крупье в своем мониторе, а также других игроков через окошки на экране.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

В июле 2016 года RedTube объявил о запуске печатного журнала с одноименным названием. Вице-президент по маркетингу RedTube Алекс Тейлор утверждал, что журнал будет иметь как порнографическую составляющую, так и заметки на тему политики, бизнеса и лайфстайла. Подобное заявление было сделано на фоне решения журнала Playboy снизить возрастной порог и адаптироваться под нормы PG-13 (доступно с 13 лет). Однако заявление оказалось фейком, что, кстати, расстроило некоторых пользователей сети.

В сентябре 2016 года MindGeek запустила еще один нишевый сайт — FitnessRooms.com. На портале должны были быть представлены актеры, которые занимаются «групповым воркаутом, балетом, йогой и т.д.». На момент написания материала портал не работал. В марте 2017 года MindGeek перевела все свои сайты на защищенный протокол HTTPS.

По мнению профессора массачусетского Wheelock College Гейла Дайнса (Gail Dines), на долю MindGeek приходится от 70 до 90 процентов рынка. Более того, Дайнс полагает, что если рухнет MindGeek, то рухнет вообще вся порноиндустрия, — ей потребуется значительное время, чтобы перестроиться и восстановиться.

Табу существует

Удивительно, но на сайте MindGeek нет ни слова о порнобизнесе. «Предоставлять миру набор развлечений и IT-решений для глобальной клиентской базы, используя наш опыт для внедрения инноваций и создания новых решений, превосходящих ожидания клиентов», — так видит свою миссию компания.

Если верить официальному сайту, компания предоставляет следующие услуги: поисковая оптимизация, размещение рекламы на самых посещаемых сайтах, предоставление услуг хостинга, дистрибуция контента, а также использование ПО для отслеживания трафика и продвижения с помощью решений TrafficJunky — единственная ниточка, которая связывает MindGeek с порносайтами.

Компания ищет сотрудников для работы в своих семи офисах по всему миру: в Люксембурге, Лос-Анджелесе, Бухаресте, Лондоне, Гамбурге, Никосии и Монреале. Из предыдущего известного нам списка пропали Дублин и Бербанк, но вряд ли компания рассталась с ними: только в Ирландии у MindGeek было зарегистрировано пять дочерних компаний.

В прошлом месяце главный порносайт MindGeek — PornHub, — согласно данным Alexa.com, занимал 37-е место в мире по просмотрам. Это, например, больше, чем у портала Ebay и AliExpress и соизмеримо с российским «Яндексом». Главный конкурент PornHub — XVideos.com — расположился на 44 месте. На сайте MindGeek говорится, что совокупная сеть всех сайтов компании собирает около 115 миллионов визитов в день. По данным SimilarWeb, сейчас три сайта MindGeek (Pornhub, YouPorn, RedTube) находятся в десятке самых популярных на планете, конкуренцию им составляют два портала из одного холдинга, которые занимают первую и вторую строчки рейтинга, — Xvideos.com и Xnxx.com. При этом в топ-50 рейтинга доминирование порталов MindGeek хорошо заметно. Вдобавок в топе оказываются платные ресурсы компании, что может свидетельствовать о смене тренда: пользователи начали охотнее платить за контент, а значит — монетизация порталов приносит MindGeek больше прибыли.

Вице-президент PornHub Кори Прайс настаивает, что табу с порно надо снять. Возможно, если бы сама порноиндустрия не накладывала на себя табу и была открыта аудитории, ничего снимать бы и не потребовалось.

По мнению профессора Шира Тарранта, автора книги The Pornography Industry, в индустрии онлайн-порно всего несколько крупных компаний, и MindGeek — однозначный монополист. Компания достигла таких масштабов, что вполне может диктовать своим пользователям вкусы в порнографии. «Они анализируют поисковые запросы, географию пользователя и информацию, которую обрабатывают каждый день, а затем с ложечки кормят пользователя идеально подобранным порно», — говорит Таррант.