На ручном управлении

Табу с порно должно быть снято, считает Кори Прайс — вице-президент самого популярного и самого хайпового порносайта в мире PornHub. Порнохостинг давно поставляет горячие видео и не менее горячие новости, а знаменитый Джонни «лысый из Brazzers» Синс превратился в классический, пусть и боянистый мем. Однако связь порноактера и порносайта гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Их объединяет настоящий медиагигант — компания MindGeek, владеющая PornHub, Brazzers и еще сотней ресурсов для взрослых. «Лента.ру» начинает публикацию цикла статей об истории становления крупнейшей порномонополии планеты.

«Порносайт хочет финансировать нью-йоркскую подземку», — гласили заголовки американских изданий в начале августа, когда популярный порноресурс RedTube предложил губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо помочь разобраться с финансовыми проблемами местного метро.

RedTube, как и PornHub, YouPorn, Tube8, XTube, SexTube и многие другие сайты для взрослых, принадлежит компании MindGeek. Она же владеет порностудиями Brazzers, DigitalPlayground, Men, RealityKings, SeanCody, Mofos, Twistys. Но и это не все. У MindGeek собственная рекламная сеть TrafficJunky, занимающаяся продажей рекламы на подконтрольных компании сайтах.

К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.

Все это делает MindGeek крупнейшей мировой порноимперией полного цикла: она производит порно, показывает порно, продает порно и зарабатывает на рекламе от порно.

Зачатие порномонополии

Тем удивительнее, что MindGeek основал не гуру порнографии, а немецкий гик-программист Фабиан Тильман, повернутый на сборе и анализе данных. Уроженец Ахена начал программировать в 17 лет, а в 2003-м или 2004 году совместно с Джоном Олбрайтом и Чарльзом Берреби основал компанию Too Much Media (TMM). Ее главным продуктом стала NATS (Next-generation Administration&Tracking System) — система подсчета трафика и исследования поведения пользователей.

NATS активно пользовались порносайты, стремившиеся монетизировать бурно растущий трафик. Система позволяла отслеживать поведение пользователей и клики на рекламу, а также мониторить подписки на платные сервисы.

Это и подвело TMM — вскоре компанию обвинили в нарушении прав потребителей порно. TMM допустила утечку их личных данных, включая сексуальные предпочтения, а основателей заподозрили в шантаже пользователей, распространявших информацию о взломах.

Правда, к тому времени Тильман уже продал свою долю в TMM и, скорее всего, права на NATS, что позволило ему избежать судебных разбирательств. На вырученные от сделки несколько миллионов долларов он купил свой первый порносайт — немецкий Privat Amateure (работает до сих пор), за три месяца увеличил его выручку в два раза и принялся строить свою порноимперию.

С 2006 по 2010 год Тильман приобрел ресурсы MyDirtyHobby, Xtube и стриминговый порносервис Webcams, а в августе 2007-го зарегистрировал домен manwin.com. Именно этот сайт позднее стал главной страницей компании MindGeek.

Но по-настоящему поворотный момент в истории компании — покупка Тильманом в 2010 году довольно крупного канадского порнохолдинга Mansef. Он был основан еще в 2003-м друзьями по пабу и любителями настольного футбола Усамой Юсефом, его братом, чье имя не раскрывалось, а также Стефаном Маносом, Мэттом Кизером и еще одним другом, чье имя также неизвестно.

Название компании образовано от двух фамилий основателей, в то время учившихся в Университете Конкордия в Монреале. «Техническим гуру» в проекте выступил Мэтт Кизер — он не только был лучшим игроком в настольный футбол, но и устраивал прямые трансляции тренировок и матчей по кикеру в интернете. Вместе друзья открыли свои первые порносайты Jugg World, Ass Listing, KeezMovies и XXX Rated Chicks, работавшие по принципу бесплатных фото- и видеопревью, которые вели на сайт с платным роликами. Однако поняв, что их ресурсы ничем не выделяются, друзья решили найти свою нишу.

Фото: Zumapress / Globallookpress.com

На помощь пришла большая грудь. «Эта ниша была одновременно и дешевой, и по-настоящему необъятной. Они быстро поняли, на чем стоит заострить внимание — MILF (сокращение от Mother I'd like to fuck, или категория «мамки» — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал нынешний глава MindGeek Ферас Антун.

«Мамки» и большие бюсты помогли начинающим порнобизнесменам заработать первые серьезные деньги. Доходы с каждого сайта надо было сводить воедино, и они создали отдельную компанию для управления рекламными и реферальными доходами от сети порносайтов — Jugg Cash. А в 2005 году открылся и платный ресурс Brazzers.

Эпоха Brazzers и PornHub

Названием одна из самых популярных порностудий мира обязана выходцам с Ближнего Востока, а именно братьям Юсеф. Brazzers — это brothers, просто с ближневосточным акцентом. Именно под ником Brazzer Усама Юсеф был зарегистрирован на главном порнофоруме Северной Америки GoFuckYourself.com (GFY).

На первых порах Brazzers заказывали съемки порно и затем выкладывали его на одноименном сайте и других ресурсах Mansef, однако постепенно эволюционировали до самостоятельной порностудии, которая, по словам редактора ведущего порноблога США Fleshbot Лакса Альптраума, «изменила лицо порноиндустрии».

Речь идет о силиконе, точнее о силиконовой груди, ставшей визитной карточкой Brazzers и задавшей новый стандарт в порноиндустрии. Успех позволил расширить внутреннюю экосистему Brazzers, внутри которой появились сайты JugFuckers, DoctorAdventures, RacksAndBlacks и многие другие.

В 2006 году власти США сняли все ограничения на использование силиконовых имплантов для увеличения груди. До этого на территории страны действовало введенное в 1992 году правило, согласно которому силиконовые импланты разрешались только по медицинским показаниям в восстановительных операциях.



В 2007 году Кизер за 2750 долларов выкупил домен PornHub и оформил его на компанию Interhub. Скорее всего, чтобы скрыть связь между владельцами Mansef и новым порносайтом, поскольку «старая школа» порнорынка к тому времени и без того пребывала в бешенстве от бума ресурсов для взрослых, постоянно нарушавших авторские права студий и заливавших все новые и новые ролики. По слухам, та же Mansef платила топовым администраторам на торрент-трекерах, чтобы те раздавали взрослые DVD, которые потом закачивались на порносайты Mansef.

Фактически это было обычное пиратство, но пока студии ходили по судам с требованиями удалить свои фильмы или их фрагменты с конкретного порносайта, там выгружалось все больше и больше пиратских копий. К тому же рынок уже знал, что успешной студией Brazzers управляют владельцы целой сети порносайтов с бесплатными роликами. Interhub же стала своего рода «компанией-прокладкой» — среди ее акционеров была все та же Mansef или аффилированные с ней структуры.

Осознав прибыльность собственного продакшена, Mansef в 2008 году вложилась в создание еще одной студии — Mofos, специализировавшейся на не очень известных актерах и более экстремальных видео от первого лица (POV). Успех был ошеломляющим — ежегодно Mansef росла в два раза. В 2007 году в ней работали 80 человек, в 2008-м — уже 150, а в 2009-м — 250. Основателям постоянно приходилось искать новых сотрудников, поэтому в компании трудились всевозможные родственники, друзья и друзья друзей.

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Поделить роли пришлось и бывшим однокурсникам: Юсеф занялся бизнес-планированием, Манос взял на себя продажи. Еще он слыл главным мотиватором, а Кизер отвечал за поисковую оптимизацию. При этом никто из них никогда не участвовал в съемочном процессе.

Реальные проблемы

Иски правообладателей были не так страшны успешно работающей экосистеме с постоянно растущим трафиком. Настоящая проблема постучалась в дверь основателям Mansef в октябре 2009 года. Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.

Mansef тогда уже страдала и от внутренних проблем: компанию покинул «технический гуру» Мэтт Кизер. Его место занял брат Фил, но спустя несколько месяцев ушел и он.

В официальном заявлении на претензии канадская Mansef утверждала, что открыла арестованные счета для упрощения движения средств в США. Однако Федеральная резервная система (ФРС) возразила, что те несколько месяцев подряд были задействованы в операциях со счетами в иностранных банках, которые также попали под подозрение в мошенничестве.

Позднее часть обвинений с компании была снята, и ей даже вернули 4,15 миллиона. Однако старые друзья решили, что пора вместе выйти из порнобизнеса, и начали искать покупателя.

Продолжение следует