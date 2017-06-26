Работающую в полиции США героиню БДСМ-порно заподозрили в склонности к насилию

Сотруднице американской полиции Кристен Хаймэн (Kristen Hyman), снимавшейся в БДСМ-порно в роли «госпожи», предложили пройти психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает газета New York Post.

По информации издания, в управлении шерифа округа Гудзон (штат Нью-Джерси) опасаются, что женщина склонна к насилию. Отмечается, что в фильмах, с которыми ознакомились сотрудники полиции, Хаймэн в том числе бьет обнаженных мужчин ногой в область паха и наступает каблуком на лицо человека в кожаной маске.

Полицейской обещали, что она сможет продолжить работу, если пройдет освидетельствование у психиатра, однако женщина отвергла такой способ урегулирования конфликта. Подписывать отказ от обращения в суд она также не стала.

Начальство узнало о прошлом Хаймэн в конце мая, в итоге ее отстранили от службы за шесть дней до окончания полицейской академии. Женщину обвинили в том, что при поступлении на работу она умолчала об участии в съемке БДСМ-порно. Кроме того, ее заподозрили в проституции.

Материалы по теме Повиси-ка на нем Фотоистория о любителе саспеншен — экстремального молодежного увлечения

По словам Хаймен, она никогда не появлялась в фильмах без одежды и не занималась сексом перед камерой. «Никакой проституции не было», — заявила она в интервью New York Post. Женщина отмечает, что персонаж, которого она играла с 2008 по 2012 год, не имеет с ней ничего общего. До полицейской академии она также получила сертификат фельдшера скорой помощи и несколько лет работала оператором телефона службы спасения 911.

В 2014 году сообщалось, что жительницу английского Стокпорта, которая практиковала БДСМ в качестве «госпожи», привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.