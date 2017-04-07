Вышел трейлер БДСМ-драмы «Бурятский жеребец»

Видео: Михаил Апальков / YouTube

В сети появился трейлер фильма для взрослых «Бурятский жеребец». Проморолик опубликован на YouTube-канале Михаила Апалькова, который выступил главным героем картины.

Дата премьеры БДСМ-драмы не называется — вместо этого в трейлере указано, что «Бурятский жеребец» выйдет «скоро».

В декабре 2016 года сообщалось, что в фильме режиссера Баяса Будаева снимаются Апальков и две девушки. Актер отмечал, что съемочная группа работает на голом энтузиазме и готова принять материальную помощь от «неравнодушных к искусству людей».

Михаил Апальков ранее исполнил главную роль в ленте «Такси нашего города».