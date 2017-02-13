Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»

Эротическая мелодрама «На 50 оттенков темнее» снята с проката во Владикавказе в связи с протестами общественности. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», — рассказал агентству представитель кинотеатра «Столичный».

На странице заведения во «ВКонтакте» отмечается, что «фильм "не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии"».

Картина вышла в лидеры проката России и СНГ по итогам выходных, собрав 375,8 миллиона рублей.

«На 50 оттенков темнее» — вторая серия мелодраматической БДСМ-трилогии по романам Э.Л. Джеймс. Ее премьера состоялась 9 февраля 2017-го, главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.