Самым популярным в прессе фильмом ко Дню влюбленных стала лента о БДСМ

Фильм «На 50 оттенков темнее» режиссера Джеймса Фоули стал наиболее часто упоминаемой в российских СМИ кинокартиной в заметках, связанных с Днем святого Валентина. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Интерфакс».

Наряду с самой лентой, отечественная пресса также часто упоминает ее главную героиню Анестейшу Стил.

Фильм вышел в лидеры проката России и СНГ по итогам выходных. Он собрал 375,8 миллиона рублей, обогнав продолжение «Джона Уика» и анимационную ленту «Лего Фильм: Бэтмен». Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

«На 50 оттенков темнее» — вторая серия мелодраматической БДСМ-трилогии по романам Э.Л. Джеймс. Ее премьера состоялась 9 февраля 2017-го, главные роли исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Первый фильм — «50 оттенков серого» — вышел в 2015 году. Его режиссером выступила Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном»).