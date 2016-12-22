Анджелина Джоли стала самой обсуждаемой в российской прессе иностранной звездой

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли оказалась самой упоминаемой иностранной знаменитостью в российских СМИ в 2016 году. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Интерфакс».

Артистка появлялась в отечественной прессе более 16,6 тысячи раз. Самыми популярными новостными сюжетами о Джоли стали ее развод с актером Бредом Питтом и слухи о покушении на жизнь актрисы.

Питт благодаря разводу с Джоли занял второе место рейтинга — его упоминали 11,6 тысячи раз. На третьей строчке — певица Мадонна (10,4 тысячи упоминаний), ставшая в 2016 году самой богатой певицей по версии американского журнала Forbes.

В список также вошли Джонни Депп (более 7,1 тысячи), Леди Гага (7,1 тысячи), Леонардо Ди Каприо (6,1 тысячи), Майкл Джексон (5,7 тысячи), Дэвид Боуи (4,7 тысячи) и Жерар Депардье (3,3 тысячи). Популярность последнего связана с российским гражданством актера, а также со съемками Депардье в роли Сталина в фильме Фанни Ардан.

Завершает рейтинг актер Роберт де Ниро, который появился в отечественной прессе 3,1 тысячи раз. СМИ цитировали его высказывания в адрес избранного президента США Дональда Трампа, а также сообщения о том, что он планирует получить российское гражданство.

21 декабря был объявлен самый обсуждаемый в отечественной прессе фильм. Им стал американский фантастический боевик «Отряд самоубийц».

