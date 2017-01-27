Тейлор Свифт и Зейн Малик выпустили клип для сиквела «50 оттенков серого»

Американская певица Тейлор Свифт и британский исполнитель Зейн Малик сняли музыкальное видео на композицию I Don’t Wanna Live Forever. Клип, стилизованный под фильм «50 оттенков серого» режиссера Сэма Тейлора-Джонсона, опубликован на YouTube-канале Свифт.

Песня I Don’t Wanna Live Forever станет саундтреком к ленте «На 50 оттенков темнее», продолжению оригинальной картины. Сиквел выйдет на экраны в феврале 2017 года. В нем сыграли Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.

Ранее в январе сообщалось, что во время съемок ролика Свифт и Малик устроили погром в номере лондонского отеля стоимостью более 3000 долларов за ночь.

Тейлор Свифт — 27-летняя американская кантри-поп-певица, за свою карьеру продавшая более 40 миллионов копий альбомов и получившая 10 наград «Грэмми».

Зейн Малик — бывший участник рок-группы One Direction. В 2015-м он покинул коллектив ради сольной карьеры.