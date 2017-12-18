На Кубани студенты сняли уличное порно

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На Кубани трех молодых людей арестовали за съемку уличного порно и размещение видео в социальных сетях. Ролик публикует Пятый канал.

На кадрах молодой человек и девушка занимаются сексом на улице, а их приятель ведет съемку с разных ракурсов и комментирует происходящее.

Как уточняет РИА Новости, неприличное видео было снято в центре города Усть-Лабинска в декабре. Пользователи сети узнали героев ролика, выяснилось, что все трое учатся в колледже и уже достигли совершеннолетия. Двоим молодым людям дали по пять суток ареста, девушка отсидит всего трое суток.

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