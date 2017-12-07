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Спецслужбы поймали членов тайного клуба педофилов

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В Великобритании задержали двух мужчин, которые использовали специальное приложение для коллективного просмотра детского порно. Об Этом сообщает The Daily Mail.

23-летний Стивен Стотт и 34-летний Дин Джонс находились среди 50 участников видео-конференции, в которой регулярно транслировались ролики с насилием несовершеннолетних, в том числе годовалых детей. Мужчины часто обсуждали между собой возможность заставить кого-либо заниматься сексом.

Правоохранители обнаружили в телефоне Стотта снимки обнаженных детей, а также видео с изнасилованиями. Мужчин вычислили благодаря работе сотрудников спецслужб из Великобритании, США и Канады.

Позднее выяснилось, что сообщество педофилов использовало сервис, созданный специально для тайных групповых видеозвонков. Кроме того, в нескольких сеансах вместо трансляций ранее снятых роликов был показан прямой эфир, который контролировался злоумышленниками.

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