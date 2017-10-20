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В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов

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Австралийским родителям удалось разоблачить масштабное сообщество растлителей малолетних, которые находили потенциальных жертв в пространстве крупнейшей в мире многопользовательской игровой платформы Roblox. Об этом сообщает ресурс News.com.au.

Проект, прославившийся как «новый Minecraft», прозвали «шлюзом педофила». Вселенная Roblox полностью создана непрерывно обновляющими ее участниками. Сейчас она содержит более 15 миллионов пользовательских игр — отдельных миров, благоустройством которых ежемесячно занимаются 48 миллионов человек.

Все участники могут общаться друг с другом в группах, чатах и через личные сообщения. Именно этой цепочке злоумышленники и добирались до несовершеннолетних, которых атаковали непристойными сообщениями и предложениями сексуального характера.

Прежде чем проверить переписки, родители подвергшихся домогательствам несовершеннолетних заметили, что детская лексика пополнилась вульгарными выражениями, не свойственными возрасту. Несколько детей признались, что научились этому от взрослых игроков Roblox.

Представитель Roblox Брайан Джаке (Brian Jaquet) заявил News.com.au, что безопасность сообщества — «главный приоритет» компании. Он заверил, что системой предусмотрены установка родительского контроля, «возраста видимости», отключение чата и ограничение использования некоторых слов в беседах с детьми младше 13 лет.

Власти Австралии рекомендуют обеспокоенным родителям не надеяться на неустойчивые ко взлому защитные опции Roblox и настраивать игру вручную. А также делать скриншоты подозрительных переписок и профилей пользователей, прежде чем блокировать их, а затем связаться с полицией.

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