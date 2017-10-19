Охотники за педофилами поймали учителя на отправке фото гениталий девочке

Британская полиция задержала учителя начальных классов Тимоти Ллойда (Timothy Lloyd) из графства Уэст-Мидлендс по обвинению в совращении несовершеннолетних. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам членов группы охотников за педофилами The Lady Godiva Hunters, 32-летний отец двоих детей отправил фото своих гениталий активисту, выдававшему себя за 13-летнюю Кристалл. Именно этот человек напал на след учителя-извращенца и привлек к делу местную полицию.

Личность и местонахождение Ллойда были установлены через мобильный телефон, с которого отправлялись сообщения и фотографии. В распоряжение издания The Daily Mail попала видеозапись ареста злоумышленника.

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Ролик содержит кадры, на которых активисты The Lady Godiva Hunters называют Ллойда «абсолютным животным» и пытаются продемонстрировать ему те самые интимные фотографии. «Учитель начальной школы, отправивший это изображение 13-летней девочке, вы довольны собой?» — интересуются охотники.

Обвиняемый уже признал себя виновным. 17 ноября он предстанет перед судом. Даже в случае освобождения под залог бывший учитель больше не сможет вернуться к жене и детям. Скорее всего, власти обяжут Тимоти Ллойда переехать в графство Вустершир, чтобы провести остаток жизни в доме своих родителей.