Хваставшийся сексом с собаками педофил сел за распространение детского порно

Суд лондонского района Саутуарк приговорил 46-летнего педофила Джана Пейджа (Jon Page) к трем с половиной годам лишения свободы за изготовление и распространение детской порнографии. Об этом сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, сотрудникам Британского национального агентство по борьбе с преступностью (NCA) удалось присоединиться к одному из используемых злоумышленниками чатов. В нем они обратили внимание на сообщения скрывающегося под ником wolfpupjohn, за которым скрывался Пейдж.

В частности, мужчина хвастался перед участниками беседы опытом секса с собаками и делился экстремальной порнографией с участием несовершеннолетних.

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Отмечается, что агентам удалось проанализировать персональный компьютер, внешние жесткие диски и гаджеты педофила, где они обнаружили запрещенный контент, в том числе около 80 фотографий занимающегося сексом с собаками Пейджа.

По словам руководителя операции Мартина Ладлоу, уличенный в педофилии мужчина — член опасного сообщества, участники которого занимаются производством и распространением нелегальных изображений жесткого обращения с детьми и животными. «Они думают, что, скрываясь за никами, они находятся вне нашей досягаемости, но они ошибаются», — заключил он.

В итоге Пейджа признали виновным в 22 преступлениях, в том числе создании и распространении интимных изображений несовершеннолетних, зоофилии и хранении наркотиков — в его квартире были найдены кристаллический метамфетамин и кетамин.