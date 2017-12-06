В Сочи наркоман зарезал двух женщин из-за порно с его участием

Волгоградец предстанет перед судом в Краснодарском крае за жестокое убийство двух женщин и кражу. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, за несколько дней до совершения убийства 31-летний мужчина познакомился на одном из интернет-ресурсов с 38-летней женщиной. Вечером 14 ноября 2016 года он употребил наркотическое вещество и поехал к своей знакомой в поселок Кудепста.

«Там в процессе разговора женщина сообщила о якобы имеющейся у нее видеозаписи интимного содержания с его участием, в связи с чем между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина имевшимся при себе ножом причинил множественные ранения шеи, головы и туловища (не менее 74) знакомой», — говорится в сообщении.

Как считают следователи, чтобы скрыть преступление, мужчина зарезал пожилую мать своей пассии, забрал телефон и скрылся. Затем сжег свою одежду, а нож выбросил в море. Он был задержан спустя пять дней после убийства и сразу же во всем признался.

На время следствия обвиняемый был арестован, его уголовное дело сейчас готовится к передаче в суд. При этом не уточняется, действительно ли убитая имела видеозапись интимного характера с участием мужчины.