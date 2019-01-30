Из жизни
 
Последние новости
Названа новая опасность частого употребления алкоголя
Мадуро заявил о нежелании Трампа с ним общаться из-за запрета Болтона
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
На Украине в центре города расстреляли внедорожник из гранатомета
В Японии впервые признали гей-пары
В российском разгонном блоке на космодроме Куру нашли трещину
Российский актер выиграл восьмой «Порно-Оскар»
Раскрыто будущее США после применения «Посейдона»
В Венесуэле заподозрили попытку вывезти золото в Россию
Новости партнеров

Парень увидел возлюбленную в порно и остолбенел

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Китая во время просмотра порноролика вместе с другом обнаружил среди актрис свою девушку. Об этом сообщает газета The Nation.

По словам Сяо Чуан (Xiao Chuan), его девушка Сяо Нан (Xiao Nan) устроилась на подработку в местном японском пабе, чтобы помогать родителям с оплатой учебы. Однако плохие условия труда вынудили студентку сменить работу.

Тогда молодая Нан устроилась на неполный рабочий день моделью для съемок глянцевых журналов. Когда Чуан увидел ее в порно, у него «потемнело в глазах». «Мой друг нес бред о том, как она хорошо выглядела, но я больше не мог этого терпеть», — объяснил парень.

По данным The Nation, позднее пара пересеклась в Токио, и Нан призналась парню, что съемка в порно была ее единственной возможностью заработать достаточно денег на образование.

В августе 2018 года сообщалось, что житель Индии записал видео порнографического характера при участии женщины, чтобы доказать родственникам жены свою сексуальную состоятельность. Родственники девушки оказались не в восторге от полученной видеозаписи и обратились в полицию. Вскоре индийца арестовали.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man watches porn, his girlfriend is the star
Зависимый от порно американец рассказал о проблемах с женщинами
Обиженный индиец снял порно назло жене и угодил под суд
Бабушка застрелила мужа за покупку порно
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0429 января

«В американках удивительное — любовь к своим формам»

История россиянки о жизни в США
20:4529 января

Лев подкрался к спящей львице и укусил ее

19:5029 января

Американка забыла 40 лет жизни и вернулась в 1980 год

17:0329 января

История дружбы мальчика и медведя-спасителя смутила зоологов

Из жизни00:0326 января

«Первые пару дней я только ползал»

Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
14:2329 января

Двух старушек задавили в очереди за бесплатной едой

13:2629 января

Суеверие помогло американцу трижды сорвать куш

18:5429 января

Убранного с берега разлагающегося кита принесло обратно

Из жизни00:0115 января

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
15:3729 января

Выпавшая из старого стула пачка денег рассорила евреев

17:4729 января

Уборщица миллиардера застряла в лифте на три дня

10:2229 января

Девушка с потерей памяти много раз забывала жениха и снова знакомилась с ним

Россия
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
Финалисты олимпиады «Я — профессионал» приняли участие в зимней школе по экономике
На просьбу говорить громче чиновник порекомендовал пенсионеру слуховой аппарат
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Российские чиновники заказали беседы о духовности за полмиллиона рублей
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Гуайдо запретили выезжать из Венесуэлы и пользоваться счетами
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
В Венесуэле заподозрили попытку вывезти золото в Россию
Россия посоветовала другим странам отказаться от вторжения в Венесуэлу
В смещении Мадуро нашли плюс для России
В США узнали о тайном предложении России Северной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тимошенко подарили джинсы с намеком
Украинский депутат получил госнаграду в Эстонии
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Порошенко запутался в датах во время выдвижения в президенты
Порошенко назвал условия повторения венесуэльского сценария на Украине
Все материалы
Экономика
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Браудер назвал три способа борьбы с российскими «грязными деньгами»
Россиянам пообещали рост зарплат
В Великобритании нашли газ
Власти объяснили фиктивный экономический рост России
Авиакомпании в США начали наказывать клиентов за оскорбления и спам в соцсетях
«Газпром» решил бойкотировать российские законы
Все материалы
Силовые структуры
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей
Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Насте Рыбке запретили трогать Дерипаску
Пятеро охранников из Дагестана избили покупателя в столичном магазине
У похитителя картины Куинджи из Третьяковки нашлись сообщники
Полицейский украл у задержанного 3,5 килограмма спрятанного золота
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
В российском разгонном блоке на космодроме Куру нашли трещину
В США начали производить новое ядерное оружие для борьбы с Россией
Раскрыто будущее США после применения «Посейдона»
России предрекли проигрыш в войне с Японией
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Все материалы
Спорт
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Головин впервые забил за «Монако»
Нурмагомедов отреагировал на девятимесячную дисквалификацию
Американский боксер сравнил чемпиона Джошуа с фальшивым дерьмом
Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя на UFC 229
«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч Премьер
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Все материалы
Культура
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Российский актер выиграл восьмой «Порно-Оскар»
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца
Выделенные на концерт Пугачевой десятки миллионов посчитали откатом
Группа Metallica«Раз Россия во всем виновата — значит нужно сюда ехать»
Как устроен русский шоу-бизнес, кому он приносит миллионы и сколько платят мировым звездам
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
На Самбурскую подали в суд
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Дыра в приложении позволила программисту выручить сотню бесплатных бургеров
Сервисы Google перестали работать по всему миру
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Дешевые джинсы оказались под угрозой исчезновения
В Москве откроют крупнейший в Европе парфюмерный магазин
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде
Знаменитости массово полюбили БДСМ-аксессуар
Все материалы
Путешествия
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела
Туристка надула пограничников и отправилась в круиз с чужим паспортом
Стюардесса умерла во время длительного перелета
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Все материалы
Из жизни
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Лев подкрался к спящей львице и укусил ее
Американка забыла 40 лет жизни и вернулась в 1980 год
История дружбы мальчика и медведя-спасителя смутила зоологов
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Убранного с берега разлагающегося кита принесло обратно
Все материалы
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Компания Renault раскрыла новый Clio
Mercedes-Benz построит «неубиваемый» автомобиль
Mitsubishi покажет в Женеве электрический внедорожник
Все материалы
Дом
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Всех подвесят
Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Российские города стали вдвое выше
Глобальные вложения в недвижимость достигли рекордного уровня
«Наша квартира стала клеткой»
Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь
Все материалы