Обиженный индиец снял порно назло жене и угодил под суд

Житель Индии записал видео порнографического характера при участии женщины, чтобы доказать родственникам жены свою сексуальную состоятельность. Об этом пишет India.

32-летний мужчина по имени Вибавасу (Vibavasu) из индийского города Хайдарабад прислал ролик отцу и тете жены, пытаясь таким образом доказать, что он не страдает импотенцией. В съемке участвовала посторонняя женщина.

Мужчина женился на девушке по имени Ануша (Anusha) в 2016 году. Спустя 15 дней после заключения брака пара рассталась. Ануша подала на развод, заявив, что ее муж — импотент.

Мужчина пришел в бешенство и убедил другую женщину снять порноролик. Все происходящее запечатлел на камеру некто третий. Родственники девушки оказались не в восторге от полученной видеозаписи и обратились в полицию. Вскоре индийца арестовали.

В ходе расследования Вибавасу признал, что идея снять и отправить порно принадлежала ему. В его отношении выдвинуты сразу несколько обвинений.

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