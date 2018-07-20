Жена увидела в машине мужа любовницу и разнесла лобовое стекло

Уличившая супруга в неверности китаянка запрыгнула на его машину на ходу и разбила лобовое стекло. На видео инцидента обратило внимание издание Yangtze Evening News.

Ролик снят в городе Нанкин, провинция Цзянсу на востоке Китая. На видео женщина сидит на капоте черной Audi, в которой находятся ее супруг c любовницей, кричит и бьет по стеклу палкой. «Открой дверь. Сволочь, выйди из машины! Вали!» — орет она.

Мужчина останавливает машину лишь у пешеходного перехода. Обманутая супруга яростно набрасывается на него. «Ты сказал, что мы купим дом. Вчера мы вместе смотрели дома. Сегодня ты с любовницей!» — упрекала она его и осыпала ударами.

Свидетельницы ситуации открыли дверь машины и начали оскорблять и стыдить сидевшую внутри девушку. Та огрызалась. В итоге полицейские арестовали всех троих участников потасовки и доставили в участок.

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