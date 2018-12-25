Зависимый от порно американец рассказал о проблемах с женщинами

Американец рассказал, как поборол 14-летнюю зависимость от порно и смог вновь знакомиться с настоящими женщинами. Его историей поделилось издание Metro.

Ребенком Дж.К. Эмэзи (J. K. Emezi) сильно увлекался комиксами и в восемь лет случайно нашел у няни эротическую графическую новеллу. Из-за похожей рисовки мальчик принял ее за комикс, очень удивился содержанию, но получил удовольствие и продолжил втайне читать журналы для взрослых. К 14 годам он впервые испытал оргазм от порно и с тех пор пристрастился к нему.

«Как только я обнаружил, что я могу делать нечто большее с сексуализированными картинками, я плотно подсел», — рассказал он. Из-за того, что Эмези проводил таким образом весь досуг, у него начались проблемы с общением. «Стыд, тревога и низкая самооценка — это принесло мне порно. Я стал изгоем в школе. Я постоянно фантазировал об учителях и одноклассницах, а потом не мог с ними общаться из-за чувства вины», — признался американец.

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В 17 лет у него развилась порно-индуцированная эректильная дисфункция (PIED) — состояние, при котором человека возбуждает только порнография. Из-за этого Эмези никак не мог познакомиться с девушкой. В 22 года он попытался встретиться с женщиной с анонимного сайта по поиску секс-партнеров, но, когда он подъехал к ее дому, кто-то разбил его окно в машине. Эмези так сильно испугался, что вернулся домой, удалил с компьютера все сохраненные видео для взрослых и поклялся избавиться от зависимости.

Чтобы занять освободившееся время, американец записался в тренажерный зал и занимался до изнеможения. Дома он готовил здоровую пищу и каждый день вел дневник. «Я обнаружил, что годы порнозависимости уничтожили мою эмпатию. Я описывал в дневнике свои эмоции, и это помогло, через несколько месяцев я начал видеть в женщинах людей, а не объекты, предназначенные для получения сексуального удовольствия», — рассказал Эмези. Через некоторое время он вновь обрел уверенность в себе, излечился от PIED и смог знакомиться и заниматься сексом с настоящими женщинами.

Теперь Эмези основал компанию, которая помогает людям излечиться от порнозависимости.

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