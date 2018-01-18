Писательница рассказала о реальной жизни сексуально зависимого человека

35-летняя уроженка Мексики Эрика Гарца выпустила мемуары, в которых рассказала о жизни сексуально зависимых людей. Интервью с писательницей публикует The Guardian.

По словам автора книги, зависимость от секса может развиться у любого человека, а бороться с ней крайне сложно. Сама Гарца почувствовала зависимость в подростковом возрасте. Она росла в традиционной католической семье, понятия стыда и удовольствия от секса в сознании были соединены. При этом она несколько лет постоянно мастурбировала, наблюдая порно.

Одновременно она вступала в случайные половые связи. При этом завязывающиеся крепкие отношения с мужчинами вынуждена была разрывать, так как не могла отказать себе в сексе с новыми людьми. На работе Гарца часто мастурбировала, а коллеги делали вид, что заняты работой и ничего не замечают. Зависимость от секса привела к тому, что женщина считала себя недостойной настоящей любви.

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В 30 лет Гарза отправилась на Бали и занялась медитацией. Там она встретила своего будущего мужа, который приехал лечиться от наркомании. И только тогда у нее начались нормальные и крепкие отношения, а сексуальная жизнь приобрела упорядоченность.

Гарца замечает, что сексуальная зависимость вовсе не означает каких-то патологий. Не все сексуально зависимые люди готовы применять насилие к окружающим, но многие хотят упорядочить свою половую жизнь.

Книга Гарцы уже стала популярной в интернете. Правда, некоторые читатели критикуют писательницу и называют ее душевно больной.

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