Тонкости вагинаномики

В будущем секс, знакомства и отношения будут тесно связаны с технологиями виртуальной реальности, секс-игрушками с дистанционным управлением и прочими полезными гаджетами. «Лента.ру» побеседовала с автором подкаста The Future of Sex Брайни Коул и выяснила, какие изменения ждут человечество в ближайшие годы и почему секс скоро перестанет быть инструментом для продолжения рода.

«Лента.ру»: Почему и как вы начали записывать подкасты о сексе? Как вы поняли, что именно это будет интересно вашей аудитории?

Брайни Коул: Я всегда работала в сфере технологий и удивлялась, как они влияют на человечество. С секс-технологиями я столкнулась во время исследования о будущем тусовочной жизни и развлечений. Я изучала, как технологии для широкого потребителя применяются в индустрии вечеринок и ночных клубов. Тогда я познакомилась с разработчиками VR-симулятора секса. Мне стало интересно, как подобные решения могут повлиять на семьи и отношения, когда станут мейнстримом. Ведь скоро эти технологии будут интересны не только технофрикам, их будут использовать в каждой пятой семье. Что произойдет, когда эти технологии станут такими же привычными, как телефон или телевизор?

Брайни Коул Фото: Брайни Коул

Почему вы выбрали именно подкасты? В России эта форма подачи только набирает обороты. Сколько людей слушают вас?

Подскасты — идеальная среда для изучения влияния технологий на сексуальную жизнь, поскольку это можно сделать приватно. Вы можете слушать подкасты о чем угодно, и никто этого не услышит. В действительности много подписчиков Future of Sex слушают выпуски в поезде, офисе или кафе. На данный момент подкасты слушают около 100 тысяч человек. Из-за некой интимности при прослушивании кажется, что эксперты и ведущий сидят с вами в одной комнате. Именно поэтому подписчики очень увлечены выпусками.

Как думаете, ваши подкасты больше полезны мужчинам или женщинам? Или пол не играет особой роли?

Я получаю одинаковое количество отзывов и писем и от мужчин, и от женщин. Я думаю, мужчины нечасто обсуждают со своими сверстниками или партнерами сексуальную жизнь. Этому нас не учат в школе, и какие-то элементарные вещи, касающиеся отношений, могут вызывать трудности. Подкаст помогает услышать разные точки зрения на интимные вопросы и может даже подтолкнуть к разговору об этом с близкими.

Мой любимый отзыв с пятью звездами в iTunes звучал так: «Вы спасли мой брак».

Для женщин, как мне кажется, необходимо слышать, как другие женщины пытаются возглавить технологическую секс-революцию. Я много раз слышала от людей, что мои подкасты вдохновляют. Женщины начинают чувствовать себя увереннее, когда узнают, как много существует продуктов и сервисов, посвященных женскому удовольствию. К тому же за большинством из них стоят другие женщины.

Как думаете, какие существенные изменения ждут нас в отношениях и понимании любви с развитием новых технологий?

На протяжении десятилетий новые технологии очень сильно влияли на отношения людей и наше понимание любви. Это началось еще во времена аграрной революции, когда человечество пришло к необходимости разделить землю. Именно тогда впервые заговорили о моногамии.

Более современные технологии, такие как контрацептивы (к примеру, таблетки), полностью изменили взгляд на секс, отделили его от продолжения рода и подарили женщинам больше контроля.

В широком смысле технологические достижения позволяют нам жить дольше и продлевать жизнь. Изменились такие институты отношений, как брак, который первоначально был задуман для того, чтобы пары жили вместе десятилетиями. Как только мы стали жить дольше — участились и разводы.

Технологии призваны сделать близость более эффективной, но сложно представить какой-то короткий путь к этому, поскольку на создание отношений нужно и время, и опыт. По некоторым прогнозам, к 2040 году более 70 процентов одиноких людей встретят свою половину в сети. Технологии виртуальной реальности помогут преодолеть расстояние, возможности искусственного интеллекта и некоторые технологии интернета вещей — имитировать близость. Вопрос в том, будет ли это нам полезно. Очевидно, что эти новшества поменяют и общество в целом, и наше отношение к привычным вещам.

Одно останется неизменным: отношения всегда будут важной частью жизни человека. Они по-прежнему будут необходимы, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, ни в чем не нуждались. Каждый хочет быть любимым и чувствовать себя хорошо.

Кадр: Naughty Gaming / YouTube

Как вы думаете, новые гаджеты, сервисы и технологии разделяют людей или, наоборот, делают их ближе? Какие изменения в поведении современного человека они уже спровоцировали?

В современном мире мы можем использовать пульт для дистанционного управления секс-игрушками, чтобы почувствовать своего партнера на расстоянии, купить виртуальный минет за один доллар или записаться в онлайн-школу секса, чтобы научиться доставлять удовольствие партнеру. Мы можем купить виртуального помощника, чтобы он составил нам компанию, отправлял эмоциональные эсэмэски и присматривал за домом.

Как это бывает с технологиями, пока они не станут частью нашей жизни, неким фоном, они будут нас разделять. Но их цель состоит в том, чтобы объединить нас: нет сомнений в том, что теледильдоника (технология, используемая для секса на расстоянии — прим. «Ленты.ру») создана именно для связи. Тем не менее в последние десятилетия мы видим, как сервисы знакомств породили так называемую «культуру подключения»: наша зависимость от того, что происходит на экране, желание всегда быть на связи привело к появлению феномена под названием «мусорный сон».

С точки зрения сексуального поведения огромный сдвиг произошел благодаря интернету. Связь онлайн позволила нам делать выбор еще до реальной встречи с человеком. Из-за этого наше отношение к сексу и понятия о приемлемом поведении сдвинулись.

В 2017 году существует около 500 задокументированных причин, по которым люди занимаются сексом, начиная от отдыха, попытки снять стресс, проявить любовь… Не сомневаюсь, что существует еще 500 способов связаться с людьми для секса.

По сути, сам акт секса отделился от отношений, брака или обязательств. Я думаю, что в будущем люди будут заниматься сексом исклчительно для развлечения, и наука и технологии сделают так, чтобы продолжение рода было доступно и без партнера. Наши желания не изменятся, изменятся лишь способы их реализации.

Какие тренды сейчас наиболее популярны в секс-технологиях? И какие устройства, по вашему мнению, в скором времени станут толчком к новой сексуальной революции?

Индустрия секс-игрушек не так давно была вынуждена переориентироваться. Прежде она обслуживала исключительно мужские потребности, и в производстве использовались дешевые материалы. Сейчас лучшие компании либо основаны женщинами, либо полагаются на женщин-дизайнеров и используют последние достижения в области технологий.

Женское удовольствие, репродуктивное и сексуальное здоровье стали драйвером для нового этапа разговоров о сексе будущего. Раньше женское тело и сексуальные желания не брались в расчет, а сейчас широко освещаются в медиа.

Кроме того, в этом году появилось такое количество технологичных продуктов для женского удовлетворения, какого не было раньше: нижнее белье для критических дней, сервисы для подписки на доставку тампонов, кремы для кожи вульвы. Как отмечали специалисты исследовательского центра JWT Intelligence, 2017-й стал «годом вагинаномики».

Как думаете, сможет ли виртуальная реальность кардинально изменить взгляд человечества на отношения и как использовать эту технологию во благо?

VR — один из главных трендов в сексуальном образовании.

Сейчас виртуальное секс-обучение находится на стадии развития. К примеру, существуют курсы виртуальной сексологии компании BaDoink, которые предлагают мужчинам с помощью VR научиться быть хорошими любовниками. Программа разработана секс-терапевтом Эрнандо Чавесом и эффективно помогает в борьбе с преждевременной эякуляцией.

Университет Эмори совместно с Технологическим институтом Джорджии разработали VR-прототип для секс-обучения американских студенток. В ходе интерактивной игры девушки могут перенестись в ночной клуб, научиться идентифицировать неприемлемое поведение других людей и узнать все о согласии.

Виртуальная реальность уже преобразила преподавание истории, географии и других наук. И в случае с устаревшим сексуальным образованием, думаю, это тоже произойдет.

Вы сами когда-нибудь становились жертвой кибербуллинга или слатшейминга? К сожалению, эта часть современного понимания сексуального поведения тоже закрепилась в обществе.

Для большинства женщин эти понятия — расширение границ их реальной жизни. Мы каждый день сталкивается с издевательствами, притеснениями и унижениями на улице и дома. Мне повезло: я состою в сообществе под названием «Женщины в секс-технологиях» (Women in Sex Tech), где все участницы либо основали свои стартапы в этой сфере, либо являются их частью. Это группа тех, кто готов бороться с неприглядной стороной публичности.

Самый лучший совет я получила от Гиги Энгл (журналист издания Elite Daily, специализируется на темах секса и отношений — прим. «Ленты.ру»), которая получает письма с угрозами изнасилования и убийства как минимум раз в неделю. Она сказала: «Не общайся с троллями. Настрой фильтры в Twitter, отключи комментарии в Facebook, не читай комментарии под фото в Instagram. Прими все меры предосторожности, чтобы не видеть эту язвительность. Будь сильной. Все онлайн-тролли в реальной жизни слабые и злые, и это их единственный способ общаться с миром. У них буквально нет и не будет никакой другой силы. И это грустно».

Опишите свое видение будущего любви и секса. Какие фильмы или книги подходят для этого?

«Мир Дикого Запада» и «Черное зеркало» — два моих любимых сериала, которые задают правильные вопросы по поводу будущего и пытаются исследовать идеи будущего без этики.

Кадр: сериал Westworld

Что бы вы посоветовали нашим читателям? На что обратить внимание тем, кто хочет вести себя подобающе в современном мире?

Мы должны думать не только о технологиях, но и о человечестве. Первый шаг к познанию себя и своей истории о сексе и сексуальности зависит от окружения и семьи. И если мы хотим жить в мире, где этика распространяется на современную секс-индустрию, нам стоит пересмотреть некоторые взгляды, перестать ассоциировать секс с позором.

Поговорите со своими друзьями, партнером, членами семьи. Если мы сможем сделать этот первый шаг, тогда мы начнем переосмысливать то, что мы создаем, проектируем, во что вкладываем свои деньги и построим достойную секс-идустрию для здорового будущего.

Брайни Коул выступит на форуме «Открытые инновации», который пройдет в Москве с 16 по 18 октября.