В сети влюбились в порнозависимую американку

Пользователи Instagram обратили внимание на мемуары американской писательницы Эрики Гарцы (Erica Garza), которая рассказала о своей борьбе с зависимостью от порнографических фильмов. Пост с обложкой мемуаров был опубликован в аккаунте художницы Зои Норвел (Zoe Norvell).

A post shared by Zoe Norvell 📚 Cover Designer (@zoenorvell) on Sep 27, 2017 at 2:30pm PDT

По словам 35-летней Гарзы, она познакомилась с порно в возрасте 12 лет — в школе над ней часто издевались одноклассники и девочка находила утешение в просмотре фильмов для взрослых. «Тогда я чувствовала что-то среднее между стыдом и возбуждением», — цитирует слова писательницы The Independent.

Гарца отмечает, что с возрастом ее увлечение не исчезло, а наоборот усилилось: все свободное время она посвящала просмотру порнографии. Только к 30 годам женщина поняла, что ее пристрастие мешает ей заводить здоровые отношения с противоположным полом. Сейчас она спасается от «привычки» с помощью мужа, йоги и специальной терапии и лишь изредка прибегает к просмотру взрослого кино.

Подписчиков художницы восхитила откровенность писательницы. Они принялись массово признаваться в любви к Гарце и хвалить женщину за стойкость духа. «Я натурально окаменел. Это восхитительно. Я люблю тебя», — заявил один из них.

«Я влюбился в обложку книги. А теперь и в автора», — признался другой.

Тем не менее некоторым откровения Гарцы пришлись совсем не по вкусу. Им показалось, что мемуары женщины походят на воспоминания нездорового человека, а сама писательница больна на голову.

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