Автор программы для создания порно со знаменитостями улучшил свое творение

Создатель серии роликов, в которых с помощью нейросети лица порноактрис были заменены на внешность знаменитостей, опубликовал на Reddit инструкцию для самостоятельного генерирования подобных видео.

Пользователь форума под ником deepfakeapp представил приложение для компьютера, с помощью которого можно создать ролики без знания основ программирования.

Юзер объяснил, что программа сначала обрабатывает два ролика отдельно (предварительно их нужно загрузить) и отчитывается о каждом этапе «тренировки». В основе сервиса лежит технология машинного обучения с помощью нейросетей.

В декабре 2017 года в сети появились фрагменты порнофильмов, в которых вместо лиц актрис появились голливудские звезды. «Участницами» видео для взрослых стали Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт и Галь Гадот. Тогда создатель роликов рассказывал, что использовал общедоступный инструмент TensorFlow от Google, стоковые фото и ролики, опубликованные в YouTube.

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