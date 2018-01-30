Британские школьники пришли смотреть «Паддингтона» и увидели порно

В одной из британских школ ученикам случайно показали порно вместо второго фильма про медвежонка Паддингтона. Представители учебного заведения не извинились перед родителями, сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в британском городе Уолсолл в пятницу, 26 января. Учителя решили показать девятилетним детям в награду за хорошее поведение фильм «Приключения Паддингтона 2», однако вместо него на экране появился порнографический ролик.

Сотрудники школы объяснили произошедшее «проблемой с фильтрацией контента»: детям показывали фильм с онлайн-ресурса, при этом учителя не проверяли запись до показа.

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Администрация школы направила родителям и опекунам письмо, в котором заверила их, что сотрудники учебного заведения разбираются в причинах произошедшего и не допустят повторения инцидента.

Как пишет Metro, многих родителей не удовлетворил подход школы: на их взгляд, об оплошности стоило немедленно сообщить и сразу же извиниться. Газета приводит слова одного из родителей: «Я испытал настоящее отвращение, когда услышал из уст своего ребенка, что ему показали такое. Некоторые дети восприняли произошедшее спокойно, другие же были травмированы».

Агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes назвал «Приключения Паддингтона 2» самым любимым фильмом у зрителей, так как он набрал больше всего положительных отзывов за всю историю существования сайта.

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