Мединский пообещал наказать «упавшие ему в ноги» кинотеатры за «Паддингтона»

Министр культуры России Владимир Мединский пообещал наказать кинотеатры, которые открыли предпродажу билетов на семейную комедию «Приключения Паддингтона 2» до получения прокатного удостоверения. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Rambler News Service.

«Это будет урок всем кинотеатрам: не продавать ничего на фильм, не имеющий прокатного удостоверения. Все кинотеатры, которые вели незаконную продажу — мы обратимся в соответствии с действующим законодательством, эти кинотеатры будут или оштрафованы, или наказаны каким-то другим образом», — заявил глава Минкульта.

Мединский добавил, что прокатчик знал, что документы на выпуск фильма еще не получены, и нарушил закон. «По сути, он контрабандным путем пытался продать фильм. Получил за это по рукам. Упал в ноги, извинился», — пояснил министр.

По его словам, прокатная судьба комедии его не интересует. «Меня интересует исключительно прокатная судьба российского кино и успех отрасли в целом», — отметил глава ведомства.

Ранее в пятницу стало известно, что картина выйдет на экраны 20 января.

Изначально фильм планировалось выпустить 18 января, но Министерство культуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение из-за того, что в этот день на экраны вышла российская лента «Скиф», а также картины «Карп отмороженный», «Мешок без дна», «Форма воды» и «Темные времена».

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