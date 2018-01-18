Минкульт обвинил прокатчиков в обмане зрителей

Кинокомпания «Вольга» была заранее проинформирована о том, что комедия «Приключения Паддингтона 2» получит удостоверение с датой премьеры на 1 февраля. Предпродажа билетов на январские даты — грубое нарушение закона, заявили агентству «Москва» в министерстве культуры России в четверг, 18 января.

«Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства России», — привели в ведомстве слова замминистра культуры Сергея Обрывалина.

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Чиновник добавил, что «Минкультуры выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей».

Ранее в четверг сообщалось, что Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила министерство в нанесении экономического ущерба из-за переноса премьер фильмов и вмешательства в деятельность кинотеатров. Члены ассоциации заявили, что получили уведомление о переносе «Приключения Паддингтона 2» накануне премьеры, когда на сеансы было продано билетов на сумму более 750 тысяч рублей.

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