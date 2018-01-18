Кинотеатры обвинили Минкульт во вредительстве

Министерство культуры России наносит экономический ущерб кинотеатрам и дистрибьютерам, меняя даты премьер фильмов. Об этом объявила Ассоциация владельцев кинотеатров, соответствующее заявление поступило в редакцию «Ленты.ру».
Члены ассоциации пожаловались, в частности, на то, что Минкульт постановил перенести выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона 2» на начало февраля. Уведомление, по словам авторов письма, пришло 17 января, накануне отечественной премьеры. На ту же дату с 25 января был перенесен выход ленты «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти».
«Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры России в хозяйственную деятельность кинотеатров», — говорится в заявлении. Авторы посетовали на то, что на «Приключения Паддингтона 2» были предварительно проданы билеты на сумму более 750 тысяч рублей, и теперь ее нужно вернуть зрителям.
Отмечается, что ранее подобные решения «принимались при выходе в прокат таких фильмов, как "Время первых" и "Салют-7", в результате чего выпуск одной из самых успешных картин 2017 года был перенесен на полгода позже; такое же решение принималось в период выхода фильма "А зори здесь тихие", в результате выход картины "Мстители: Эра Альтрона" был смещен на неделю раньше».
«Мы, владельцы кинотеатров, заявляем министру культуры России [Владимиру Мединскому], что не вы, господин министр, развиваете киноотрасль, не вы создаете успешные российские фильмы, а талантливые российские режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры и члены съемочных групп. Не ваша заслуга в финансировании кинопроизводства за счет средств федерального бюджета! Вам доверено распоряжаться не своими личными деньгами, а деньгами налогоплательщиков, нашими деньгами, уплаченными в том числе нами — российскими кинотеатрами — в виде налогов», — подчеркнули авторы письма, добавив, что деятельность Мединского «наносит вред развитию российской киноиндустрии».
17 января сообщалось, что Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение комедии «Приключения Паддингтона 2» на заявленную дату.