Минкульт отложил прокат «Паддингтона 2» ради фильма «Скиф»

Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение семейной комедии «Приключения Паддингтона 2» на заявленную дату. Об этом в среду, 17 января, передает «Интерфакс».

«Только что мы получили оригинал прокатного удостоверения на фильм "Приключения Паддингтона 2" с датой начала проката — 1 февраля 2018 года. Кроме этого, мы получили письмо от министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — сообщили в компании «Вольга».

18 января на российские экраны выходит отечественный фильм «Скиф», а также картины «Карп отмороженный», «Мешок без дна», «Форма воды» и «Темные времена».

Решение Минкульта было принято за один день до начала предполагаемого проката. Отмечается, что в предпродаже на комедию зрители уже приобрели билеты на сумму более 700 тысяч рублей.

Лента «Приключения Паддингтона 2» рассказывает историю медвежонка, который работает мойщиком стекол в британском городке. Главные роли в комедии исполняют Хью Грант, Брендан Глисон и Питер Капальди. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу. Режиссером выступил Пол Кинг.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 2014 году и была основана на детской книге английского писателя Майкла Бонда.

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