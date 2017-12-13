Американцы посмотрели «Крым» и пожалели

На сайте крупнейшей в мире базе данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) появилась аннотация к российской драме «Крым». Судя по тексту, американцы остались не очень довольны картиной.

«Два неадекватных персонажа орут друг на друга без причины, потому что режиссер считает, что так делаются дела в Голливуде», — гласит описание ленты.

Рейтинг фильма на IMDb составляет 1,3 балла из 10. Согласно статистическому графику, оценку киноленте поставили около тысячи человек, из них более 850 присудили одну звезду. На странице, посвященной «Крыму», также указана ссылка на внешнюю рецензию. «Кому в голову, в его воспаленный мозг пришла "гениальная" идея снять на тему еще кровоточащей раны, ковырять там своими грязными ручищами, снять чудовищно конформистский фильм "Крым"?» — говорится в отзыве.

«Крым», снятый Алексеем Пимановым, входит в рейтинг худших российских фильмах по мнению пользователей «Кинопоиска». В октябре пользователи сети посмеялись над единственным зрителем картины.

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