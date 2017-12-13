Автор отзыва о «Крыме» на американском сайте всплыл в России

Опубликовавшим аннотацию к российской драме «Крым» на сайте крупнейшей в мире базы данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) оказался некий Дмитрий Коноплев. Об этом он сам рассказал TJournal.

По признанию Коноплева, на такой шаг он решился после просмотра обзора на фильм от YouTube-кинокритика Евгения BadComedian Баженова. «10 декабря после просмотра обзора BadComedian я решил оценить профайл фильма на "Кинопоиске" и IMDb — я так часто поступаю. На IMDb я зарегистрирован уже больше года, но активную ссылку "добавить описание" заметил впервые и сразу решил воспользоваться», — рассказал он.

Коноплев сообщил, что сомневался в том, что его правки пройдут модерацию, однако они были одобрены. Он назвал фильм «бесполезной тратой бюджетных денег» и заявил, что «высмеивать это "кино" нужно везде, где это возможно».

О появившейся на IMDb аннотации к фильму стало известно в среду. «Два неадекватных персонажа орут друг на друга без причины, потому что режиссер считает, что так делаются дела в Голливуде», — указывалось в описании картины. Ее рейтинг на IMDb составляет 1,2 балла из 10. Также «Крым», снятый Алексеем Пимановым, входит в рейтинг худших российских фильмов по мнению пользователей «Кинопоиска».

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