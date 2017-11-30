В рейтинг худших российских фильмов забыли включить «Крым»

Агентство РИА Новости не стало включать в список худших российских фильмов картину «Крым». На это обратил внимание в Facebook руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

В заметке агентства отмечалось, что рейтинг составлен на основе оценок пользователей портала «Кинопоиск». Тем не менее, патриотическая лента Алексея Пиманова в антитопе не упоминалась, хотя имеет рейтинг 3,1 — ниже, чем «Бригада: Наследник», оказавшаяся у агентства на пятом месте.

В рейтинг также не включили, в частности, такие фильмы, как «Цветок дьявола», «Никто не знает про секс 2» и «Наша Маша и Волшебный орех». По каким критериям из списка «Кинопоиска» журналисты выбирали ленты для голосования читателей, не сообщается.

В октябре пользователи сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым».