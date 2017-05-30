Вышел первый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2»

Видео: StudiocanalUK / YouTube

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2». Ролик опубликован на YouTube-канале StudiocanalUK во вторник, 30 мая.

Мировая премьера картины намечена на 9 ноября.

Лента рассказывает историю медвежонка, который работает мойщиком стекол в британском городке.

Главные роли в комедии исполняют Хью Грант, Брендан Глисон и Питер Капальди. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу. Режиссером выступил Пол Кинг.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 2014 году и была основана на детской книге английского писателя Майкла Бонда.