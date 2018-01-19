«Паддингтон» отвоевал свое место в прокате

Комедия «Приключения Паддингтона 2» выйдет на российские экраны 20 января. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил владелец компании «Вольга» Сергей Ершов, передает РИА Новости.

«Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошел нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число», — заявил он.

Изначально фильм планировалось выпустить 18 января, но Министерство культуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение из-за того, что в этот день на экраны вышла российская лента «Скиф», а также картины «Карп отмороженный», «Мешок без дна», «Форма воды» и «Темные времена».

В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила ведомство в нанесении экономического ущерба кинотеатрам и дистрибьюторам. Члены ассоциации заявили, что получили уведомление о переносе «Приключения Паддингтона 2» накануне премьеры, когда на сеансы было продано билетов на сумму более 750 тысяч рублей.

В Минкульте, в свою очередь, заявили, что предпродажа билетов на январские даты — грубое нарушение закона, и кинотеатры обманывают таким образом зрителей.

Ранее в пятницу киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что семейная комедия «Приключения Паддингтона 2» побила рекорд по позитивным отзывам за всю историю существования сайта.

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