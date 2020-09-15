Муж вычислил любовника жены и заманил его в смертельную ловушку

В валлийском графстве Кармартеншир, Великобритания, фермер убил любовника жены, заманив его в смертельную ловушку, и сжег его тело. Об этом сообщает издание The Sun.

52-летний Эндрю Джонс (Andrew Jones) уличил свою жену Рианнон в измене в сентябре 2019 года, заметив подозрительные сообщения на ее iPad. Она призналась, что некоторое время у нее был роман на стороне, но он закончился, так как ее любовник не захотел оставлять свою жену.

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Фермер не поверил ей и начал следить за всеми ее передвижениями и телефонными звонками вместе со своей дочерью. Они обнаружили, что Рианнон продолжает тайно встречаться с возлюбленным, а для связи они используют секретные телефоны. В итоге отец и дочь вычислили, что валлийка завела роман с 55-летним Майклом О’Лири (Michael O'Leary), с которым Джонс был знаком больше 20 лет.

Мужчина смог получить доступ ко второму телефону Рианнон, с которого она общалась с любовником. Пока та была в больнице, Джонс притворился своей женой и написал О’Лири, чтобы он приехал на уединенную ферму. Там 27 января текущего года ревнивый муж убил соперника и сжег его останки. Сразу после этого он отправил жене О’Лири с его телефона сообщение с текстом «мне так жаль».

Полицейские начали расследование случившегося и в марте смогли обнаружить фрагмент тела убитого в одной из ржавых бочек на территории, принадлежащей Джонсу. ДНК-анализ подтвердил, что останки принадлежат О’Лири. Как только жена фермера узнала об этом, она заявила, что больше не любит его.

В сентябре Джонс предстал перед королевским судом города Суонси. Он отрицает вину. Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре вынесли приговор мужчине и его любовнице, замышлявшим коварно убить ее мужа. Они сломали тормоза его автомобиля и попались, каждого приговорили к нескольким месяцам тюремного заключения. Муж заговорщицы выжил.