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Жена подговорила любовника коварно убить мужа и попалась

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Фото: todayonline.com

В Сингапуре вынесли приговор мужчине и его любовнице, замышлявшим коварно убить ее мужа. Они сломали тормоза его автомобиля и попались, сообщает издание South China Morning Post.

В 2014 году Аманда Ео Пэй Минь, которой тогда было 20 лет, познакомилась в Facebook с 19-летним Лэонгом Вэй Го. Сначала женщина жаловалась ему на мужа, затем они стали любовниками. Утаить измену не удалось, поэтому Ео пришлось переехать к матери. Теперь супруги жили раздельно, но по-прежнему часто ссорились. Когда Ео забеременела от Лэонга, ее муж потребовал развода.

В начале 2018 года Ео сказала Лэонгу, что смерть мужа решила бы все ее проблемы. Она задумала сломать его автомобиль: он водил такси и любил быструю езду, поэтому любое ДТП могло стать смертельным. Влюбленный Лэонг согласился помочь. 6 января 2018 года Ео выдала ему гвозди и объяснила, где стоит автомобиль ее мужа. По ее указанию, Лэонг пришел на парковку и загнал гвозди в колеса.

Через несколько дней, так и не дождавшись результата, женщина попросила любовника предпринять новую попытку. Рано утром 11 января 2018 года Лэонг вернулся на парковку и снова отыскал автомобиль мужа Ео. На этот раз он повредил тормозную систему и попытался ослабить болты на колесах. Его заметил другой водитель, заподозрил неладное и позвонил в полицию.

Лэонг не сумел объяснить полицейским, что он делает на парковке в такой ранний час, и зачем ему гаечный ключ и кусачки. Позднее он признался, что хотел сломать автомобиль мужа Ео. Полицейские проверили машину и обнаружили сломанную тормозную систему. После этого заговорщиков арестовали.

В феврале 2020 года Лэонг и Ео пошли на сделку со следствием и признали вину в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений. За это с них сняли обвинения в покушении на убийство и подстрекательстве к убийству. 11 марта Лэонга и Ео приговорили к тюремному заключению на четыре и пять месяцев соответственно.

Ранее сообщалось, что 66-летнюю жительницу американского штата Флорида обвинили в организации убийства мужа ради страховки. Она заплатила за него сыну и его лучшему другу, ранее убившим ее дочь.

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