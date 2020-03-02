Мать заплатила сыну за убийство мужа и дочери ради страховки и наркотиков

66-летнюю жительницу американского штата Флорида обвинили в организации убийства мужа ради страховки. Она заплатила за него сыну и его лучшему другу, ранее убившим ее дочь, сообщает Asbury Park Press.

В декабре 1994 года в доме 25-летней Аны Мехии (Ana Mejia) произошел обыск. Полицейские нашли килограмм кокаина и 130 тысяч долларов, которые прятал ее любовник-наркоторговец, пишет NJ.com. Через неделю Ану нашли мертвой. Убийцы 23 раза ударили ее ножом и измазали ее лицо белым порошком. Первоначально полицейские полагали, что это наркотик, однако порошок оказался детским питанием.

Чтобы найти убийц, отчим Аны Мехии, 51-летний Николас Коннорс (Nicholas Connors), нанял частного детектива. Спустя всего шесть месяцев Коннорса застрелили в собственном доме, где он жил с женой, 40-летней Долорес Морган (Dolores Morgan).

Спустя 26 лет Хосе Карреро (Jose Carrero), знакомый Долорес Морган и ее сына Теда Коннорса (Ted Connors), сознался в причастности к обоим убийствам. По его словам, в 1990-е Тед торговал наркотиками. Его мать, Долорес Морган, знала об этом. После обыска у Аны Мехии она испугалась, что та расскажет об этом полиции, и попросила Теда и Хосе убить девушку. За убийство дочери Долорес обещала заплатить им две-три тысячи долларов.

Через полгода Долорес уговорила Теда и Хосе убить Николоса Коннорса, чтобы получить его страховку. Кроме того, она хотела остановить затеянное им расследование убийства Аны Мехии. После гибели мужа Долорес получила 200 тысяч долларов, на которые была застрахована его жизнь, а затем уехала в Доминиканскую Республику вместе с Тедом и Хосе.

На суде в 2020 году бывшая любовница Теда передала полиции разговор, подслушанный во время поездки в Доминиканскую Республику. «У нас на руках уже два убийства, — говорила Долорес. — Мы не можем позволить себе еще одного. Нельзя допустить, чтобы полиция снова что-то вынюхивала в нашем доме».

Спустя несколько месяцев Долорес и Тед перебрались во Флориду, чтобы начать там новую жизнь. Хосе утверждает, что они уехали, так и не заплатив ему за участие в убийствах.

Если суд признает Долорес Морган и Теда Коннорса виновными, им грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Хосе Карреро может получить от пяти до десяти лет тюремного заключения.

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